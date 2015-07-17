في_القمة – من المران .. كيف يجهز مبروك لاعبيه لمواجهة خطوط لزمالك؟

قبل أيام قليلة من مباراة القمة بين الأهلي والزمالك يوم الثلاثاء المقبل يسعى فتحي مبروك المدير الفني للفريق الأحمر لتجهيز لاعبيه بشكل مكثف.

وذكر مراسل FilGoal.com أسلوب مران فتحي مبروك والذي تعامل مع لاعبيه بشكل منفرد كل خط على حدى.

وخلال مران الخميس، أجرى فتحي مبروك تدريب للمدافعين سعد سمير ومحمد نجيب على التعامل مع الكرات العرضية تحت ضغط مهاجمين.

وبحسب متابعة FilGoal.com للمران، فقد استخدم أحمد عبد الظاهر ومحمد نجيب على التعامل مع العرضيات كمهاجمين على الثنائي الدفاعي الذين أجادوا.

وفي تدريب الظهيرين الأيمن والأيسر وقلبي وسط الملعب.. كان التركيز على كيفية غلق المساحات حتى يتم قطع الهجمة مبكرا قبل الوصول لمنطقة جزاء الأهلي.

وفي تدريب المهاجمين كان التسديد من خارج منطقة الجزاء والاختراقات هي الحالة الأبرز في مران أمس الخميس وتألق عمرو جمال ومؤمن زكريا للغاية.

لكن يبدو أن مبروك يجهز مفاجأة في مباراة القمة.. والتي وضحت من خلال عناية خاصة بعماد متعب بتعليمات فردية وتركيز شخصي من المدرب لمهاجمه.. فهل يكون هو مفاجأة الأهلي في المباراة؟