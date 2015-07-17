جوارديولا يلمح لقرب انتقال فيدال إلى بايرن

إفي): أشاد الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لبايرن ميونيخ الألماني بطل الدوري، بمستوى مواطنه فالنسيا وذلك قبل المواجهة الودية التي تجمعهما في العاصمة الصينية بكين في إطار استعدادات الفريقين لخوض غمار منافسات الموسم الجديد.

ولدى سؤال جوارديولا حول صحة الأخبار التي تؤكد قدوم وسط الميدان أرتورو فيدال، أشار إلى أن اللاعب التشيلي لم يوقع للنادي البافاري بعد.

وصرح باقتضاب "لم نتعاقد معه بعد"، حيث فضل عدم الحديث عن أي شيء يخص اللاعب الدولي الذي مازال على قوة يوفنتوس الإيطالي.

وأشار: "لست أنا الشخص المناسب للحديث عن أرتورو. فأنا فقط أقوم بمهمتي كمدرب للاعبين المتوفرين لي من قبل النادي".

أما عن الفريق المنافس، فقد أشاد جوارديولا بالمردود الذي يقدمه فريق الخفافيش خلال "الموسم الماضي الرائع" الذي توجه بالمشاركة في دوري ابطال أوروبا لهذا الموسم.

وانتقل المدرب الإسباني للحديث عن الفترة الاستعدادية التي يخوضها وسط العديد من الغيابات التي ضربت صفوف الفريق، لاسيما الدوليين الفرنسي فرانك ريبيري الذي مازال يعاني من إصابة في الكاحل، والهولندي أريين روبين والمدافع البرازيلي دانتي، حيث تخلفوا عن السفر مع الفريق إلى الصين، بينما مازالا بواتينج وقائد الفريق فيليب لام في مرحلة التأهيل على الرغم من سفرهم مع الفريق.

وفي هذا الصدد، يثق جوارديولا في قدرة البايرن على تفادي لعنة الإصابات التي ضربت صفوف الفريق خلال الموسم الماضي.

وأشار في ختام حديثه إلى رحيل لاعب الوسط بالفريق باستيان شفاينشتيجر، الذي رحل إلى صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي: "باستيان لاعب أسطورة".