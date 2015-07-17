رسميا - ريال مدريد يضم حارس إسبانيول

(إفي): أكد نادي ريال مدريد الإسباني عبر موقعه الإلكتروني أن الحارس كيكو كاسيا، القادم من إسبانيول، سيوقع معه على عقد يمتد لخمسة مواسم، وهو النبأ الذي أعلن عنه قبل قليل النادي الكتالوني.

وبهذا يعود كاسيا (28 عاما) إلى ريال مدريد عقب أن لعب بصفوف الناشئين في الفترة بين 2000 و2007 قبل أن يلعب بصفوف النادي الثاني ثم ريال مدريد كاستيا، الذي لعب معه دوري الدرجة الثانية موسمي 2005/06 و2006/07.

وعقب انتقاله لاسبانيول في 2007 ، لعب الحارس معارا لصفوف قادش وكارتاخينا، قبل العودة للفريق في 2011 ومن ثم الفوز بمركز الحارس الأساسي، كما شارك للمرة الأولى بقميص "لاروخا" في 2014 وسبق له خوض اجمالي 115 مباراة بالليجا الإسبانية.