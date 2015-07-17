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تقرير: صلاح خارج حسابات مورينيو في إعداد تشيلسي

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تقرير: صلاح خارج حسابات مورينيو في إعداد تشيلسي تقرير: صلاح خارج حسابات مورينيو في إعداد تشيلسي

حسم جوزيه مورينيو المدير الفني لتشيلسي مصير محمد صلاح جناح الفريق في الموسم المقبل وأخرجه من حساباته وفقا لتقارير إنجليزية.

ورحل صلاح معارا من تشيلسي إلى فيورنتينا لمدة ستة أشهر ورفض البقاء لموسم إضافي مع فريق مدينة فلورنسا.

وفي ظل صراع عدة أندية إيطالية على الظفر بخدمات صلاح، قرر مورينيو عدم اصطحاب صلاح في رحلة إعداد تشيلسي في أمريكا الشمالية وفقا لصحيفة (ستاندرد) الإنجليزية.

وبحسب الصحيفة فإن صلاح لن يتدرب مع الفريق الأول في إعداد الموسم الجديد ولم يكن على متن الطائرة التي وصلت مونتريال (كندا) صباح الجمعة.

واقترب إنتر ميلان من الظفر بخدمات صلاح بعدما عرض 15.7 مليون استرليني وفقا للصحيفة على تشيلسي لجلب اللاعب صاحب الـ23 عاما.

لكن حتى الآن لم يحسم اللاعب وجهته المقبلة.

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