بعد #سحبة_ديلف_على_سيتي .. قائد أستون فيلا يخضع للكشف الطبي لمانشستر

"لن أذهب إلى أي مكان.. سأبقى في أستون فيلا" .. هكذا تحدث فابيان ديلف لاعب أستون فيلا قبل 6 أيام من الآن ليقطع الطريق أمام مانشستر سيتي ويتسبب في السخرية من النادي الإنجليزي. ولكن كل هذا تغير بعد 6 أيام فقط.

القائد فابيان ديلف يخضع للفحص الطبي مع مانشستر سيتي تمهيدا للانضمام رسميا إلى نادي مدينة مانشستر.

مانشستر سيتي دخل في مفاوضات مع ديلف قبل أسبوع من الآن ولكن بشكل مفاجئ تتوقف الصفقة.

وخرج وقتها ديلف ليصرح: "لن أرحل من أستون فيلا".

وأضاف "سأبقى هنا وأتطلع للموسم المقبل وقيادة هذا النادي العظيم".

وقتها خرجت العديد من الجماهير على مواقع التواصل الاجتماعي لتطلق هاشتاج #سحبة_ديلف_على_سيتي في إشارة وسخرية لرفض لاعب أستون فيلا الانتقال إلى مانشستر سيتي.

ولكن كل هذا تغير الآن.

وأكدت شبكة سكاي سبورتس إن قائد أستون فيلا يخضع الآن للفحوصات الطبية في مانشستر سيتي ويستعد للتوقيع كثاني صفقة كبيرة بعد إتمام التعاقد مع رحيم ستيرلينج.

وأشارت المصادر إن الصفقة لن تكلف خزينة مانشستر سيتي أكثر من 8 مليون إسترليني.