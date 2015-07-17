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رئيس برشلونة الأسبق: هذا الثنائي جعل الأمور في النادي مستحيلة على جوارديولا

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رئيس برشلونة الأسبق: هذا الثنائي جعل الأمور في النادي مستحيلة على جوارديولا رئيس برشلونة الأسبق: هذا الثنائي جعل الأمور في النادي مستحيلة على جوارديولا

أكد خوان لابورتا رئيس برشلونة الأسبق أن جوسيب جوارديولا مدرب الفريق السابق وجد صعوبات كبيرة في النادي بعد انتهاء فترته الرئاسية.

وقال لابورتا، المترشح لرئاسة النادي مجددا في الانتخابات المقبلة، لصحيفة (ماركا) الإسبانية:"ساندرو روسيل وجوسيب بارتوميو جعلا الأمور مستحيلة على جوارديولا الذي كان صاحب طريقة اللعب الأساسية للفريق".

وأضاف "بعد ذلك راهنا على المدرب جيراردو مارتينو، بارتوميو أراد له الاستمرار مع الفريق".

وأردف "وعندما تأزمت الأمور برحيل المدير الرياضي أندوني زوبيزاريتا أراد أن يتخلص من لويس إنريكي".

وأتم "لماذا ليونيل ميسي سيكون سعيدا معي أكثر من أي شخص أخر؟ فأنا أعرفه منذ سنوات. لعب لأول مرة مع الفريق عندما كنت رئيسا للنادي، هو وعائلته يعرفونني جيدا، يعلمون أن بإمكانهم الاعتماد علي".

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