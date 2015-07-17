في_القمة – نجوم الأهلي والزمالك يحكون لـ في الجول: دعوة صالح سليم للزمالكاوية.. و ' ماتمثلش يا أبو العلا '

هناك علاقات شخصية بين نجوم الأهلي وزمالك لا تظهر على السطح لدرجة أن اللاعبين يحاولون مداراتها كي لا يخسرون الجماهير. من بين هؤلاء الثنائي محمد أبو العلا وأمير عبد الحميد.

لاعبو الأهلي والزمالك بينهم ارتباطات أكثر من مجرد الصداقة، ليس هذا كليشيه بالنظر إلى قصتين مهمتين.. أبطالهم: أمير عبد الحميد ومحمد أبو العلا وصالح سليم وأحمد مصطفى وحمادة إمام.

دعوة صالح سليم.. يحكيها نجم الزمالك السابق ومكتشف المواهب الشهير أحمد مصطفى لـFilGoal.com

"لدي عادة قديمة في رمضان. وهي حضور إفطار جماعي داخل النادي الأهلي مع نجوم القلعة الحمراء".

"كان صالح سليم رحمه الله لديه عادة مماثلة، وهي دعوتي لحضور إفطار داخل الأهلي".

"غالبا أنا الزملكاوي الوحيد الذي كان حريصا على التواجد داخل مقر النادي الأهلي مرة على الأقل في السنة".

"حتى حين مات صالح سليم، تولى شقيقه طارق تلك العادة وبات هو من يحرص سنويا على دعوتي على إفطار جماعي في النادي".

"مؤخرا انضم لنا حمادة إمام.. علاقتنا كلاعبين سواء من الأهلي أو من الزمالك دوما ما تكون في خير حال، هذا هو سر من أسرار النجاح".

دعوة أم.. يحكيه محمد أبو العلا لـFilGoal.com

"قبل أي مباراة ضد أمير عبد الحميد، والدتي تخشى أن أعود أنا حزين إلى منزلي بعد اللقاء أو أمير".

"لهذا تعودت والدتي على أن تدعو الله أن نتعادل قبل كل مبارا لي ضد أمير عبد الحميد. هذا ليس جيدا لي!".

"في كل كرة مشتركة كنت أخشى على أمير عبد الحميد. لكني في مباراة قمة لهذا كنت أخشى أن أذهب له للاطمئنان عليه حتى ينتهي اللقاء على الأٌقل".

ماتمثلش يا أبو العلا.. يحكيها لـسيد عبد الحفيظ لـFilGoal.com

"أمير عبد الحميد حارس الأهلي كان قد أعلن خطبته على شقيقة محمد أبو العلا نجم الزمالك في هذا التوقيت".

"في مباراة الـ6-1 وبينما كان أبو العلا يجلس حزينا بعد المباراة التي اكتسح فيها الأهلي فريق الزمالك وجدت أمامي موقفا مضحكا".

"أمير عبد الحميد ذهب إلى أبو العلا وقال له: ماتمثلش يا عم محمد. أنا جي أتعشى عندكم النهاردة".