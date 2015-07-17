رسالة #في_القمة – حسن مصطفى لمؤمن زكريا: لا تنس أنك تلعب في الأهلي

"لا تنس أنك تلعب في الأهلي" هكذا وجه حسن مصطفى لاعب خط وسط الأهلي والزمالك السابق رسالة إلى مؤمن زكريا لاعب الفريق الأحمر قبل القمة.

حينما يواجه الأهلي منافسه الزمالك في الـ21 من شهر يوليو الجاري سوف تشهد القمة الظهور الأول لمؤمن زكريا لاعب الفريق الأحمر أمام فريقه السابق.

وكان مؤمن انتقل للأهلي قادما من إنبي بعد نهاية إعارته للزمالك، ولكن الأمر لم يكن بتلك السهولة، فهو تم إيقافه في النهاية من قبل اتحاد الكرة بعد توقيعه على عقد لكلا الفريقين.

هذا الانتقال كان مثيرا للجدل وحتى احتفالات مؤمن بتسجيل الأهداف دائما ما يصحبها العديد من التعليقات المختفلة من جمهور الفريقين.

وفي إطار سلسلة #في_القمة التي ينشرها FilGoal.com طلب من حسن مصطفى توجيه رسالة إلى لاعب من أحد الفريقين واختار مؤمن.

وقال:"يجب عليك الالتزام والابتعاد عن اختلاق الأزمات لأن مواقع التواصل الاجتماعي تسبب العديد من المشاكل بين اللاعبين والجماهير".

وأضاف"هذه المواقع تزيد من التعصب بين جماهير مختلف الأندية".

وأتم"لا تنس أنك تلعب في الأهلي".