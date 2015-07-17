أخبار عاجلة

أحمد شفيق: «لم أحدد موقفي من خوض الانتخابات المقبلة» -
بالفيديو.. رد الفريق شفيق على شائعة قيادته انقلابًا عسكريًا -
مساء dmc - الانتهاء من مراجعة القرارات الجمهورية وقرارات مجلس الوزراء الخاصة بمشروعات المثلث الذهبي -
مساء dmc - أنيس أكيلمندوس: من الوارد زيادة حجم استثمارات الشركات الأمريكية العاملة في مصر -
شيري ستوديو - المطربة " بلقيس " ... تختتم الحلقة بأغنية " سهر الليالي " -
فيديو| مرتضى منصور: «كنت نائمًا.. لم أقرر الانسحاب من الدوري» -
مساء dmc - وزير التجارة والصناعة يرأس وفد مباحثات في وزارة التجارة الأمريكية لبحث التعاون الاقتصادي -
شيري ستوديو - السوبر ستار " شيرين عبد الوهاب " تشعل المسرح بأغنية " أه يا ليل " -
مساء dmc - مصر تدين القصف العشوائي لخان شيخون في إدلب السورية .. وتغيير موقف ترامب -
مساء dmc - الأزهر يجدد دعمه لتحركات القيادة السياسية والدولة في مكافحة الإرهاب والقضاء عليه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

لو بتعانى من تنميل بظهرك وضعف إيدك ورجلك فتش عن الانزلاق الغضروفى

Google+ Print
لو بتعانى من تنميل بظهرك وضعف إيدك ورجلك فتش عن الانزلاق الغضروفى لو بتعانى من تنميل بظهرك وضعف إيدك ورجلك فتش عن الانزلاق الغضروفى
الانزلاق الغضروفى إحدى المشاكل الصحية التى تصيب العمود الفقرى لأسباب وعوامل عديدة تؤدى لحدوث بعض المشاكل والصحية.

حول ذلك يقول الدكتور أحمد عياد، أخصائى جراحة المخ والأعصاب، إن الانزلاق الغضروفى هو عبارة عن خروج السائل الجلاتينى الموجود بين فقرات العمود الفقرى مما يؤدى لحدوث إثارة للأعصاب القريبة من الفقرات بالتالى ينتج الألم وتنميل ومشاكل العمود الفقرى وضعف بالأطراف سواء اليدين أو القدمين.

أهم أعراض وعلامات الإصابة بالانزلاق الغضروفى
>ويستكمل د. عياد قائلا: هناك بعض الأعراض والعلامات التى تعطى مؤشرًا لإصابة الأشخاص بالانزلاق الغضروفى وأهمها:
>1) حدوث ضعف بأحد الأطراف العلوية أو القدمين.
>2) تنميل ملحوظ بمنطقة الظهر والعمود الفقرى.
>3) عدم القدرة على التحكم فى البول والبراز.

ويتابع د. عياد قائلا: "يجب على الأشخاص فى حالة ملاحظة ظهور الأعراض السابق ذكرها ضرورة الذهاب لطبيب المختص لإجراء الكشف الإكلينكى وعمل بعض الفحوصات والتحاليل الطبية مثل أشعة الرنين المغناطسى على فقرات العمود الفقرى لتجنب التعرض لمضاعفات الانزلاق الغضروفى".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365