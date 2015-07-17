لو بتعانى من تنميل بظهرك وضعف إيدك ورجلك فتش عن الانزلاق الغضروفى

الانزلاق الغضروفى إحدى المشاكل الصحية التى تصيب العمود الفقرى لأسباب وعوامل عديدة تؤدى لحدوث بعض المشاكل والصحية.

حول ذلك يقول الدكتور أحمد عياد، أخصائى جراحة المخ والأعصاب، إن الانزلاق الغضروفى هو عبارة عن خروج السائل الجلاتينى الموجود بين فقرات العمود الفقرى مما يؤدى لحدوث إثارة للأعصاب القريبة من الفقرات بالتالى ينتج الألم وتنميل ومشاكل العمود الفقرى وضعف بالأطراف سواء اليدين أو القدمين.

أهم أعراض وعلامات الإصابة بالانزلاق الغضروفى

>ويستكمل د. عياد قائلا: هناك بعض الأعراض والعلامات التى تعطى مؤشرًا لإصابة الأشخاص بالانزلاق الغضروفى وأهمها:

>1) حدوث ضعف بأحد الأطراف العلوية أو القدمين.

>2) تنميل ملحوظ بمنطقة الظهر والعمود الفقرى.

>3) عدم القدرة على التحكم فى البول والبراز.

ويتابع د. عياد قائلا: "يجب على الأشخاص فى حالة ملاحظة ظهور الأعراض السابق ذكرها ضرورة الذهاب لطبيب المختص لإجراء الكشف الإكلينكى وعمل بعض الفحوصات والتحاليل الطبية مثل أشعة الرنين المغناطسى على فقرات العمود الفقرى لتجنب التعرض لمضاعفات الانزلاق الغضروفى".