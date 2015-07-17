بالصور.. إقبال الآلاف على مصيف بلطيم لقضاء أيام عيد الفطر

شهد مصيف بلطيم توافد الآلاف من الزائرين والمصيفين القادمين لقضاء أيام عيد الفطر المبارك، وامتلأت شواطئ المصيف بالمصيفين، كما تواجدت فرق الإنقاذ على الشواطئ تحسبا لعمليات غرق ولمنع الشباب من التعمق فى مياه البحر المتوسط.

ومارس الشباب والفتيات هواياتهم المتعددة على شاطئ المصيف من لعب كرة قدم وطائرة وغيرها من الهوايات المتعددة، وأكد محمد سعد "مدرس" إن صفاء المياه واعتدال الجو ساعد الراغبين فى قضاء أيام عيد الفطر المبارك، مشيراً أن إدارة المصيف وفرت للمعيدين كل احتياجاتهم من سلع وخدمات متعددة.

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