ضبط 4 عاطلين بحوزتهم بانجو وسلاح وتنفيذ 90 حكما بصان الحجر بالشرقية

شن ضباط مباحث صان الحجر بالشرقية، حملة مكبرة تمكنت من ضبط 4 عاطلين بحوزتهم مواد مخدرة وسلاح نارى، كما تم تنفيذ 90 حكما متنوعا، وتم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء مليجى فتوح مليجى مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عاطف مهران مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد قيام ضباط مباحث صان الحجر برئاسة النقيب محمود كمال رئيس المباحث، ومعاونيه كل من الملازم أول أحمد دياب والملازم أول رامز كمال والملازم أول محمد عرفة، من ضبط أسامة ال غ " 29 سنة عاطل، وله كارت تخصص إجرامى تحت رقم 132/11 ب والمطلوب التنفيذ عليه فى 15 حكما جنائيا فى قضايا متنوعة وضبط بحوزته 17 لفافة من نبات البانجو، تزن 4 كيلو وسلاح نارى فرد خرطوش محلى الصنع و3 طلقات ومبلغ مالى، وتحرر المحضر رقم 4662 لسنة 2015 جنح صان الحجر .

و "عبد المحسن ال م ن " وشهرته عثمان الصعيدى 54 سنة عاطل، وبحوزته 16 لفافة متوسطة الحجم من نبات البانجو تزن حوالى 3 كيلو جرامات، وتحرر المحضر 4640 لسنة 2015 جنح وتم "ضبط " السيد م ع ع " 19 سنة عاطل ومطلوب ضبطه وإحضاره فى الجناية رقم 2535 لسنة 2015 جنايات قسم الصالحية الجديدة كما تم ضبط " عبده س أ " 25 سنة عاطل ومطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 1392 لسنة 2013 إدارى صان الحجر لحريق عمد .كما تم تنفيذ 70 حكما جزئيا و20 حكما مستأنفا وتحصيل 5 غرامات .

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