بالصور .. القبض على 6 من مروجي حشيش وبانجو العيد بالباجور وأشمون

ألقت ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنوفية، القبض على 6 من مروجي المواد المخدرة بمراكز المحافظة المختلفة فى أول ليلة من ليالي عيد الفطر المبارك، أثناء قيامهم بترويج المخدرات على المتعاطين؛ تم تحرير محاضر لهم .

> ففى مركز الباجور تم ضبط كل من “و.ع.ع” وشهرته شادي 20 سنة عاطل ومقيم الغنامية- مركز الباجور،وبحوزته 12 قطعة حشيش مختلفة الأحجام ؛ وتحرر عن ذلك المحضر رقم 11339 جنح الباجور لسنة 2015 ؛ و “أ.م.أ” 23 سنة عاطل ومقيم كفر الخضرة – مركزالباجور ؛ وبحوزته 26 لفة بانجو مختلفة الأحجام ؛ 29 قطعة حشيش مختلفة الأحجام ؛ مبلغ مالي وقدره 400 جنيه؛ هاتف محمول ماركة هاواي.؛ وتحـرر عن ذلك المحضر رقم 11133 جـنح الـباجور لسنة 2015.

> كما تم ضبط “ف.م. ف” 20 سنة عاطل ومقيم مسجد الخضر – مركز الباجور؛ وبحوزته لفة بانجو كبيرة ؛ وتحرر عن ذلك المحضر رقم 11154 جنح الباجور لسنة 2015 ؛و”أ.ص. ع” 20 سنة عاطل ومقيم كوم الضبع – مركز الباجور؛ وبحوزته 15 قطعة حشيش مختلفة الأحجام؛ 45 قرص مخدر؛ مبلغ مالي وقدره 790 جنيه ؛ ومحمول ماركة سامسونج؛ تحرر عن ذلك المحضر رقم 11340جنح الباجور لسنة 2015.

كما تم ضبط ”ر.ع .ع” 39 سنة عاطل ومقيم زاوية جروان – مركز الباجور ؛ وبحوزته فرد خرطوش عيار 12 ؛ 3 طلقات من نفس العيار ؛ 1 فارغ ؛ قطعة حشيش ؛ 51 قرص مخدر ؛ مبلغ مالي وقدره 320 جنية ؛ هاتف محمول ماركة نوكيا ؛ تحـرر عن ذلك المحضر رقم / 11134 جـنـح الـباجور لسنة 2015.

> وفى مركز أشمون، تم ضبط “ع.أ.ع” 38 سنة عاطل ومقيم شما دائرة المركز ؛ وبحوزته 30 قطعة حشيش مختلفة الأحجام وقطعتي حشيش كبيرة الحجم ومبلغ مالي وتليفون محمول ؛ تحررعن ذلك المحضر رقم 23663 لسنة 2015 جنح أشمون.