إصابة 5 أشخاص فى مشاجرة بالأسلحة النارية بالمنيا

أصيب 5 أشخاص، بينهم أمين شرطة ومجند بالأمن المركز بالمنيا، فى مشاجرة بالأسلحة النارية بسبب خلافات الجيرة، وتلقى اللواء محمد صادق الهلباوى، مدير أمن المنيا، إخطارا من اللواء هشام نصر مدير البحث الجنائى بالمديرية، يفيد بنشوب مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بين كل من طرف أول مشهور ع 40 سنة، أمين شرطة وشقيقه رافت 45 سنه شرطى وسليم ح 20 سنة مجند بالأمن المركزى، وكل من شريف م 38 سنة، فلاح، ومحمد س 27 سنة، عامل طرف ثان، من إحدى قرى مركز أبو قرقاص بالمنيا، وبالانتقال تبين أن المشاجرة نشبت بينهم بسبب خلافات الجيرة.

وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة رقم "4857 لسنة 2015 إدارى مركز أبو قرقاص، وتم ضبط طرفى المشاجرة والسلاح المستخدم، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.