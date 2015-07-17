"الأوقاف": منعنا الإخوان والسلفيين من إقامة 15 ساحة لصلاة العيد بالفيوم

شهدت محافظة الفيوم مواجهات بين مسئولى وزارة الأوقاف والإخوان والسلفيين، وحاول أنصار ومرشحو حزب النور إقامة 10 ساحات بالمحافظة، منها ساحتين بإطفا شرق، و8 ساحات فى أبشواى، كما منعت الأوقاف إقامة الإخوان 5 ساحات فى إطفا وأبشواى وسمباط.

وقال الدكتور عبد الناصر نسيم وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، لـ"اليوم السابع"، إن السلفيين كانو يرغبون فى الدفع بمرشحيهم فى الساحات بينما اصطحب الإخوان هدايا لتقديمها للأطفال، موضحاً أن الشرطة بالتنسيق مع الأوقاف منعت هذا النشاط المحظور لهذه الجماعات، وأضاف أن وزارة الأوقاف وزعت هدايا على الأطفال بقيمة 10 آلاف جنيه.