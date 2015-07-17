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نصائح تحميك من اضطرابات المعدة فى العيد أهمها ماتكلش كحك على معدة فاضية

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نصائح تحميك من اضطرابات المعدة فى العيد أهمها ماتكلش كحك على معدة فاضية نصائح تحميك من اضطرابات المعدة فى العيد أهمها ماتكلش كحك على معدة فاضية
مع انتهاء شهر رمضان المبارك والصيام، وبعد اعتياد الجهاز الهضمى على تناول وجبتين فى اليوم، يحتاج الإنسان إلى فترة انتقالية ليعود نظامه وجسمه إلى ما كان عليه قبل الصيام.

وفى هذا السياق، يشير الدكتور محمد حلمى، استشارى السمنة والنحافة، أن هناك العديد من الأشخاص الذين يصابون باضطراب فى المعدة وذلك نتيجة تغير النظام الذى اعتاد عليه وهو تناول وجبتين فى اليوم وفى موعد محدد.

ويتابع استشارى السمنة والنحافة، أنه من أهم أسباب الإصابة باضطرابات فى المعدة عدم تناول الطعام المتوازن الذى يحتوى على العناصر الغذائية التى يحتاجها الجسم، كالكربوهيدرات والدهون والبروتين أو بعض العناصر المهمة مثل الفيتامينات والمعادن، وهذه العناصر متواجدة دائما فى الخضروات والفواكه.

ويقدم استشارى السمنة والنحافة، بعض الأسباب التى تساعد على الإصابة باضطرابات فى المعدة ومنها:

1- تجنب تناول السلطة الخضراء.
>2- الإسراف فى تناول المشروبات الغازية.
>3- الإكثار فى تناول الحلويات.
>4- تناول المخللات.
>5- تناول الأطعمة الدسمة.

ويقدم استشارى السمنة والنحافة، بعض النصائح المهمة للحفاظ على معدتك فى العيد، ومنها:

1- تقنين وجبتك الغذائية وتجنب تناول الأطعمة الدسمة.
>2- تجنب تناول السكريات والحلويات.
>3- عليك الاهتمام بتناول طبق السلطة الخضراء بشكل يومى.
>4- الإكثار من شرب المياه خاصة عند الاستيقاظ من النوم حيث تكون بمثابة غسيل للقناة الهضمية والكلية.
>5- عند تناولك لوجبة الإفطار عليك البدء بتناول كوب من الماء ثم كوب من العصير الطازج، وقطعة من الجبن مع ربع رغيف من الخبز.
>6- عدم الإسراف فى تناول كميات الكبيرة من الكحك خاصة والمعدة فارغة حيث يؤدى لحدوث حموضة واضطرابات فى القناة الهضمية.

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