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إحالة إمام وخطيب مسجد للتحقيق في المنيا لتخلفه عن أداء صلاة العيد

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إحالة إمام وخطيب مسجد للتحقيق في المنيا لتخلفه عن أداء صلاة العيد إحالة إمام وخطيب مسجد للتحقيق في المنيا لتخلفه عن أداء صلاة العيد

أحالت مديرية الأوقاف بالمنيا، إمام وخطيب مسجد الرحمن بحي أبو هلال إلي التحقيق،  وتقرر ندبه إلي مركز ملوي، وذلك لتخلفه عن أداء صلاة وخطبة عيد الفطر المبارك التي ألقاها بدلاً منه رئيس مجلس شوري الجماعة الإسلامية المهندس أسامه حافظ.

وكان الشيخ أسامة حافظ رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية، أم المصلين بمسجد الرحمن الذي استردته الأوقاف من قبضة الجماعة الإسلامية قبل نحو 3 أشهر، وأدى حافظ خطبة العيد وتحدث عن فرحة المسلمين بذلك اليوم العظيم وطالبهم بالثبات على الإيمان والعقيدة فى زمن إنتشرت فيه الفتن والضغائن.

وقال حافظ إن المسلمين لابد أن يفرحوا وقد جاء اليوم لكى يفرحوا وأن عيد الفطر جعله الله تعالى ليكون عيداً للمسلمين يسترجعوا فيه حياتهم مع الله فى شهر رمضان، ولم يتطرق رئيس مجلس شورى الجماعة إلى السياسة من قريب أو بعيد نظراً لتواجد أجهزة الأمن خارج المسجد ومحيطه ضمن إجراءات تأمين صلاة العيد.

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