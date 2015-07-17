مانزوكيتش يكشف عن السبب الرئيسي في انتقاله لـ ' الخصم الأصعب '

أكد الكرواتي ماريو مانزوكيتش المنتقل حديثا ليوفنتوس أنه التحق ببطل الكرة الإيطالية حتى لا يضطر للعب أمامه مرة أخرى.

وقال اللاعب الراحل عن صفوف أتليتكو مدريد الإسباني للصحفيين:"قبل أن آتي إلى هنا، تحدثت مع جيانلويجي بوفون وقلت له أنه مثلي الأعلى منذ أن كنت طفلا".

وأضاف "يوفنتوس هو الأفضل في إيطاليا. فريق معتاد على التتويج وحصد البطولات. أتمنى أن أساهم في الحفاظ على هذا التقليد".

وأردف "سبب انتقالي ليوفنتوس كان بسيطا، هم فريق عظيم ولم يكن قرار الالتحاق بهم صعبا".

وتابع "كان من الصعب مواجهتهم. المباريات التي خضتها أمام يوفنتوس كانت الأصعب في مسيرتي".

وأتم "قراري كان مبنيا أيضا على هذا، لم أرغب في مواجهتهم مجددا".

وواجه مانزوكيتش فريق يوفنتوس مرتين الموسم المنصرم في دوري أبطال أوروبا بدور المجموعات، انتصر في الأولى بإسبانيا 1-0 وتعادل سلبيا في تورينو.