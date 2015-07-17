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في ذكرى هدفه الذي أبكى البرازيليين.. وفاة صاحب ' صدمة الماراكانا '

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في ذكرى هدفه الذي أبكى البرازيليين.. وفاة صاحب ' صدمة الماراكانا ' في ذكرى هدفه الذي أبكى البرازيليين.. وفاة صاحب ' صدمة الماراكانا '

في الذكرى الـ65 لهدف صعق كل برازيلي وفرض الصمت على الملعب ماركانا الممتليء عن آخره بالجماهير، توفى ألسيدس جيجيا صاحب هدف تتويج أوروجواي بكأس العالم 1950.

رحل جناح ميلان وروما الإيطاليين السابق عن عمر يناهز 88 عاما إثر إصابته بأزمة قلبية يوم الجمعة في منزله بمدينة لاس بييدراس الأوروجوانية.

توفى في نفس اليوم (16 يوليو) الذي أبكى فيه الشعب البرازيلي بتسجيله هدف الفوز بالمباراة الختامية لمونديال 1950 الذي حرم الـ"سيليساو" من التتويج باللقب على أرضهم.

ولجيجيا تصريح شهير فيما يتعلق بهدفه على استاد ماراكانا قال فيه:"هناك 3 أشخاص فقط في التاريخ أسكتوا ماراكانا بإشارة واحدة، البابا، المغني الأمريكي فرانك سيناترا وأنا".

ومثل جيجيا منتخب إيطاليا في 5 مباريات بعد فوزه بكأس العالم مع أوروجواي بسبب وجوده آنذاك في الدوري الإيطالي.

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