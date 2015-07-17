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زميله: إبراهيموفيتش شخص جيد جدا بخلاف ما يظنه الناس

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زميله: إبراهيموفيتش شخص جيد جدا بخلاف ما يظنه الناس زميله: إبراهيموفيتش شخص جيد جدا بخلاف ما يظنه الناس

أكد لوكاس مورا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي أن زميله ونجم الفريق زلاتان إبراهيموفيتش يتمتع بشخصية جيدة خارج الميدان بخلاف ما يظنه الكثيرون.

وقال لوكاس لصحيفة (ليكيب) الفرنسية:"هو بخلاف ما يعتقده الناس شخص جيد جدا في الحياة العادية".

وأضاف "يعامل الجميع بشكل جيد، لكن لديه تلك الشخصية التي يعرفها الجميع. هو يقول ما يفكر به. لو أنه لا يحب شخصا ما، يخبره بهذا. لا يريد أن يصبح مشهورا".

وأردف "في الملعب، لديه تلك الشخصية سريعة الانفعال. يشتكي، يقوم بالإهانات وما شابه ذلك، لكن باعتقادي هذا أمر عادي بالنسبة لأي مهاجم".

وأتم "لديه الرغبة في الفوز، الطموح للانتصار والقدرة على تسجيل الأهداف".

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فيديو اليوم السابع