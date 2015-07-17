بينيتيث: راموس باق.. نحتاج للاعب مثله في الفريق

أكد رافاييل بينيتيث مدرب ريال مدريد أن مدافع الفريق سيرخيو راموس لن يرحل إلى ناد أخر هذا الصيف.

وقال بينيتيث للصحفيين أثناء المعسكر الإعدادي للفريق الملكي بمدينة ميلبورن الأسترالية:"بالنسبة لراموس، كثير من الكلام أثير حول موقفه من الفريق".

وأضاف "بالنسبة لي، هو لاعب محترف للغاية. يفرض شخصيته، ويقوم بكل شيء من أجل الفريق".

وأردف "الرئيس قال أنه باق ولن يرحل".

وأتم "تحدثت مع راموس كثيرا بشأن أفكاره ومستقبله. أراه جزء كبيرا من الفريق، هو لاعب فائز، وهذا ما أريده في النادي".

ويرغب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في التعاقد مع المدافع الدولي الإسباني مستغلا عدم رضاه عن إقالة الإيطالي كارلو أنشيلوتي من تدريب الفريق الموسم المنصرم.