كامبياسو: هذا الفريق هو المرشح للفوز بالدوري الإيطالي الموسم المقبل

أكد النجم الأرجنتيني إستيبان كامبياسو أن يوفنتوس هو المرشح الأول للفوز بالدوري الإيطالي الموسم المقبل.

وقال لاعب إنتر ميلان الإيطالي السابق في تصريحات نشرها موقع (فوتبول إيطاليا):"من فاز بالدوري الثلاث أعوام الماضية يبقى دائما في المقدمة. يوفنتوس هو المرشح للفوز بالدوري".

وأضاف "بعده يأتي روما. ليس صدفة احتلالهم المركز الثاني عامين متتاليين".

وأردف "في دوري أبطال أوروبا، يوفنتوس بدأ يؤمن بفرصته في الفوز عقب تخطيه دورتموند بثلاثية، هذه كانت اللحظة المفصلية".

وتابع "حتى وإن خسروا النهائي أمام برشلونة، يظل هذا الموسم لا ينسى بالنسبة لهم".

ولا يلعب كامبياسو حاليا لأي ناد بعد انتهاء مشواره مع فريق ليستر سيتي الموسم المنصرم في الدوري الإنجليزي الممتاز.