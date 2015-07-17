مصرع شخص وإصابة 18 آخرين في حادث بالمنيا

لقي شخص مصرعه وأصيب 18 أخرين، في حادث إنقلاب سيارة ميكروباص أجرة بالطريق الصحراوي الغربي أمام قرية بلنصورة بمركز أبو قرقاص جنوب المنيا.

تلقي اللواء محمد صادق الهلباوي، مدير أمن المنيا، إخطاراً من مأمور مركز شركة أبو قرقاص، بإنقلاب سيارة ميكروباص أجرة بالطريق الصحراوي الغربي بحري قرية بلنصورة غرب المركز.

وبالإنتقال تبين مصرع شخص مجهول الأسم و العنوان يبلغ من العمر 45 عامًا، وأصيب 18 أخرين، وتم تحويل جثة المتوفي إلي المستشفي العام فيما تم تحويل المصابين إلي المستشفي الجامعي، و تحرر محضراً بالحادث، وتولت النيابة العامة التحقيقات.