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استمرار حركة تداول البضائع بموانىء البحر الأحمر في أول أيام عيد الفطر

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استمرار حركة تداول البضائع بموانىء البحر الأحمر في أول أيام عيد الفطر استمرار حركة تداول البضائع بموانىء البحر الأحمر في أول أيام عيد الفطر

ميناء السويس

أكد عبد الرحيم مصطفى المتحدث الاعلامى لهيئة موانى البحر الأحمر ،  استمرار حركة العمل بموانىء الهيئة التسعة بالثلاث محافظات السويس و البحر الاحمر و جنوب سيناء بتداول البضائع و نقل الركاب خلال أول أيام عيد الفطر المبارك .

ويستعد ميناء الزيتيات بالسويس،  اليوم لاستقبال السفينة ارزوجاز و على متنها 6500 طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع السعودى .

ويستعد ميناء الادبية اليوم لاستقبال السفينة ابيس ايسبجيرج و على متنها 198 طن معدات قادمة من جدة والسفينة كراس زوسكى و على متنها 448 طن معدات و وحدات كهرباء قادمة من اليمن .

يستعد ميناء نويبع اليوم لاستقبال العبارة ايلة و على متنها 338 راكب و 66 سيارة ملاكى و 25 شاحنة و السفينة سينا و على متنها 238 راكب منهم 135 معتمر و 3 باص عمرة و 2 باص جيت كما يغادر الميناء العبارة ايلة و على متنها 35 راكب و السفينة سينا و على متنها 18 شاحنة .

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