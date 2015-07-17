استمرار حركة تداول البضائع بموانىء البحر الأحمر في أول أيام عيد الفطر

أكد عبد الرحيم مصطفى المتحدث الاعلامى لهيئة موانى البحر الأحمر ، استمرار حركة العمل بموانىء الهيئة التسعة بالثلاث محافظات السويس و البحر الاحمر و جنوب سيناء بتداول البضائع و نقل الركاب خلال أول أيام عيد الفطر المبارك .

ويستعد ميناء الزيتيات بالسويس، اليوم لاستقبال السفينة ارزوجاز و على متنها 6500 طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع السعودى .

ويستعد ميناء الادبية اليوم لاستقبال السفينة ابيس ايسبجيرج و على متنها 198 طن معدات قادمة من جدة والسفينة كراس زوسكى و على متنها 448 طن معدات و وحدات كهرباء قادمة من اليمن .

يستعد ميناء نويبع اليوم لاستقبال العبارة ايلة و على متنها 338 راكب و 66 سيارة ملاكى و 25 شاحنة و السفينة سينا و على متنها 238 راكب منهم 135 معتمر و 3 باص عمرة و 2 باص جيت كما يغادر الميناء العبارة ايلة و على متنها 35 راكب و السفينة سينا و على متنها 18 شاحنة .