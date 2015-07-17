وزير الدفاع ينيب قادة الجيوش لوضع إكليل الزهور على النصب التذكاري

أناب الفريق أول صدقي صبحي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، قادة الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية، في وضع أكاليل الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول لشهداء القوات المسلحة، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وقام اللواء أ.ح. ناصر محمد عاصي، قائد الجيش الثاني الميداني، يرافقه اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، ومدير الأمن، بوضع إكليل من الزهور على قبر الجندي المجهول لشهداء الجيش الثاني، وقراءة الفاتحة ترحما على أرواحهم الطاهرة.

كما قام اللواء أ.ح. محمد محمد عبد اللاه، قائد الجيش الثالث الميداني، يرافقه اللواء العربي السروي محافظ السويس، ومدير الأمن، بوضع إكليل من الزهور على قبر الجندي المجهول لشهداء الجيش الثالث الميداني.

وتوجه اللواء أ.ح. أيمن عبد الحميد عامر، قائد المنطقة المركزية العسكرية، يرافقه الدكتور جلال سعيد محافظ القاهرة، ومدير الأمن، إلى قبر الجندي المجهول لشهداء المنطقة المركزية لوضع إكليل من الزهور.

وفي ذات السياق، قام اللواء أ.ح. وحيد عزت خفاجي، قائد المنطقة الغربية العسكرية، يرافقه اللواء علاء أبوزيد محافظ مطروح ومدير الأمن، بوضع إكليل من الزهور على قبر الجندي المجهول لشهداء المنطقة الغربية.

وقام اللواء أ.ح. محمد سلمان الزملوط قائد المنطقة يرافقه السيد هاني المسيري محافظ الإسكندرية ومدير الأمن بوضع إكليل من الزهور على قبر الجندي المجهول لشهداء المنطقة الشمالية العسكرية.

وقام اللواء أح يحيى طه الحميلي قائد المنطقة الجنوبية العسكرية يرافقه المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط ومدير الأمن بوضع إكليل من الزهور على قبر الجندي المجهول لشهداء المنطقة الجنوبية العسكرية وقراءة الفاتحة ترحما على أرواحهم الطاهرة.

أ ش أ