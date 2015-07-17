محافظ المنيا يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك

استقبل اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا القيادات التنفيذية والشعبية والدينية بالمحافظة، لتقديم التهانى بمناسبة عيد الفطر المبارك بديوان عام المحافظة، وسط أجواء غمرتها البهجة والسعادة بأيام العيد المباركة.

كما استقبل، لفيف من أساقفة ومطرانة وقساوسة مراكز المنيا التسع من كافة الطوائف المسيحية الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية.

ونقل المحافظ تهانيه لجموع الشعب المصرى وأهالى محافظة المنيا، بقدوم عيد الفطر المبارك متمنيا دوام الأمن والاستقرار فى ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية والمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، داعيا الله أن يعيد هذه الأيام بالخير واليمن والبركات على الشعب المصرى ،وأن يحفظ مصر من كل مكروه وسوء.

كما كلف المحافظ عبدالناصر الدمياطى السكرتير العام للمحافظة بتقديم التهنئة، بحلول عيد الفطر المبارك لأطفال، مؤسستى البنين والبنات، حيث وزع عيديه العيد على أبناء المؤسستين.

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