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ضبط أسماك ولحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى فى الإسكندرية

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ضبط أسماك ولحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى فى الإسكندرية ضبط أسماك ولحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى فى الإسكندرية
قام ضباط إدارة شرطة والتجارة الداخلية بحملة تموينية مكبرة بدوائر أقسام المدينة لضبط كافة الجرائم والمخالفات التموينية والسلع غير الصالحة للاستهلاك الآدمى، والسلع التموينية المدعمة، والسلع مجهولة المصدر لتحقيق الانضباط فى القطاع التموينى.

أسفرت الحملة عن ضبط "محمد ا ت" 48 سنة بائع أسماك مملحة بدائرة محرم بك، لحيازته وعرضه للبيع عدد "473" كجم من الأسماك المملحة "فسيخ" بها تغيرات فى الخواص وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، و"جمال س م ع" 42 سنة جزار بدائرة قسم العطارين، لحيازته وعرضه للبيع 232 كجم من اللحوم البلدية " شمبرى بالعظم " بها تغير فى الخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى.

كما تم ضبط "وليد ع" 32 سنة تاجر ملح بدائرة قسم أول المنتزه، لحيازته وعرضه للبيع 500 كجم من ملح السياحات به تغير فى الخواص الطبيعية وغير صالح للاستهلاك الآدمى.

كما تم ضبط "على س ع" 24 سنة المدير المسئول عن محل لبيع الحلويات بدائرة قسم أول العامرية لحيازته وعرضه للبيع " 2256 " قطعة حلوى منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، و"على ا م" 42 سنة صاحب محل مخبوزات بدائرة قسم سيدى جابر، لحيازته وعرضه للبيع "108" كجم "مخبوزات – عجوة" منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى.

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مصر 365

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