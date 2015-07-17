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محافظ السويس يتبادل التهاني مع القيادات الشعبية والتنفيذية والدينية بعيد الفطر

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محافظ السويس يتبادل التهاني مع القيادات الشعبية والتنفيذية والدينية بعيد الفطر محافظ السويس يتبادل التهاني مع القيادات الشعبية والتنفيذية والدينية بعيد الفطر


> استقبل اللوء العربي السروي محافظ السويس بمكتبه بالديون العام أبناء السويس من القيادات الشعبية والتنفيذية وممثلي الشباب وأعضاء النقابات والجمعيات الأهلية وممثلي مديرية الصحة ومديرية التربية والتعليم وجميع الطوائف المختلفة لتبادل التهاني مع السوايسة بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وأستقبل محافظ السويس أيضا قيادات الكنيسة في السويس وعلي رأسهم الأنبا بموا أسقف إيبراشية محافظة السويس والأب انطونيوس ميلاد وكيل مطرانية السويس وعدداً من قيادات الكنيسة , كذلك أستقبل عددا من القيادات السياسية وممثلي الأحزاب ومديري المديريات ورؤساء المصالح الحكومية ورؤساء الاحياء.

وتبادل اللواء العربي السروي التهاني ودار حوار مع أبناء السويس حول تطوير السويس وكيفية النهوض بها في الفترة القادمة متفائلين بإستقرار مصرالحبيبة ومتمنين كل التقدم والتطور والأزدهار لصالح السويس الباسلة.

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