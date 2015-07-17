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محافظ أسوان ومطرانها يوقعان على أطول علم في العالم

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محافظ أسوان ومطرانها يوقعان على أطول علم في العالم محافظ أسوان ومطرانها يوقعان على أطول علم في العالم

قام اللواء مصطفى يسرى  محافظ أسوان،  ونيافة الأنبا هدرا مطران أسوان،  وقيادات المحافظة وبعض المواطنين،  بالتوقيع على أطول علم لمصر على مستوى العالم بطول 12 ألف متر لإهداءه للرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبة الأحتفال بإفتتاح قناة السويس،  كدعم ومساندة ومباركة ، لهذا المشروع العظيم وعرفاناً بالجميل وتضامناً مع الدولة فى حربها ضد الإرهاب ، ليدخل بذلك العلم موسوعة جينس للأرقام القياسية.

حيث من المقرر أن يوقع على علم 54 ألف شخصية بدأ بتوقيع المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء خلال زيارته الأخيرة لأسوان ، وخاصة أن إتحاد مصر لجمعيات ذوى الاعاقة بالتعاون مع مؤسسة مصر 2020 وهما الجهتان المنفذة لهذه الفكرة بمشاركة  أكثر من 500 مؤسسة قاموا بتخصيص 504 متر لكل محافظة لتسجيل توقيعات ألفين مواطن من الشباب وذوى الإعاقة بها.

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