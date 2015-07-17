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محافظ أسوان يضبط "تروسيكل" بدون ترخيص يحمل أطفالا ويسير بسرعة جنونية

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محافظ أسوان يضبط "تروسيكل" بدون ترخيص يحمل أطفالا ويسير بسرعة جنونية محافظ أسوان يضبط "تروسيكل" بدون ترخيص يحمل أطفالا ويسير بسرعة جنونية
قام مصطفى يسرى، محافظ أسوان، خلال جولته بالمدينة بضبط ومصادرة دراجة نارية "تروسيكل" تحمل أطفالا بطريق السادات، وهى تسير بسرعة جنونية وبدون ترخيص، مما يعرض حياة وسلامة هؤلاء الأطفال للخطر.

تم إيداع التروسيكل بمنطقة حجز السيارات والدراجات النارية المخالفة بالشلال، كما سحب المحافظ رخصة سيارة أجرة كبوت مخالفة للقواعد المرورية، من خلال زيادة عدد الركاب عن المقرر له، بالإضافة إلى سحب رخص سيارتى ميكروباص للوقوف صف ثان على كورنيش النيل، ما يتسبب فى خلق المواقف العشوائية وإعاقة الحركة المرورية.

وعقب انتهاء الجولة استقبل محافظ أسوان بمبنى ديوان عام المحافظة المهنئين من القيادات الدينية والشعبية والتنفيذية والطبيعية ولفيف من المواطنين بمناسبة عيد الفطر المبارك.
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