بالصور.. محافظ سوهاج ومدير الأمن يؤديان صلاة عيد الفطر بساحة الاستاد الرياضي‎

أدى الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج ، صباح اليوم بساحة الاستاد الرياضي صلاة عيد الفطر المبارك يرافقة اللواء ابراهيم صابر مساعد وزير الداخلية ـ مدير أمن سوهاج ولفيف من القيادات الامنية والتنفيذية بالمحافظة وسط أبناء وأهالي شعب سوهاج .

> وقام بإلقاء خطبة صلاة العيد فضيلة الشيخ زين العابدين عبد اللطيف المستشار الديني للمحافظة حث خلالها علي نبذ العنف والتطرف وان الاسلام هو دين السماحة والاعتدال في كل شئ في المأكل والملبس والتعاملات بين الناس بعضهم البعض.

ولفت إلي عدم التبذير والاسراف وأهمية صلة الأرحام والسؤال عن الأقارب وزيارة المريض .