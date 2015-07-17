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نشوب حريق هائل بقرية الراشدة بمركز الداخلة بالوادي الجديد

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نشوب حريق هائل بقرية الراشدة بمركز الداخلة بالوادي الجديد نشوب حريق هائل بقرية الراشدة بمركز الداخلة بالوادي الجديد

حريق- أرشيفية

تلقى اللواء نبيل العشرى مدير أمن الوادى الجديد،  بلاغا بنشوب حريق هائل بقرية الراشدة بمركز الداخلة بالوادي الجديد،  مما اسفر عن احتراق وتفحم العشرات من المنازل والحقول الزراعية دون وقوع اصابات بشرية.

وتم الدفع بسيارات إطفاء مجهزة مع سيارات فناطيس المياه للسيطرة علي الحريق ، وامتدت السنة الحريق من المنطقة الغربية بالقرية حتي المنطقة الشرقية  والتهمت العديد من المنازل القديمة المبينة من الطوب اللبن والتهمت  العشرات من اشجار النخيل والفاكهة وجاري حصرها وتقوم حاليا قوات الاطفاء بالتنسيق مع مجلس مدينة الداخلة بالدفع بسيارات فنطاس مياه وطلمبات  ضخ مياه بحاري للسيطرة علي الحريق ومنع انتشاره بالقرية.

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