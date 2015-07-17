إحالة إمام مسجد أدي صلاة العيد بساحة غير معتمدة للتحقيق بالمنيا‎

قال الشيخ محمد محمود أبو حطب وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا، أن غرفة عمليات المديرية تمكنت من رصد إمام مسجد بمركز مغاغة شمال المنيا قام بأداء صلاة عيد الفطر المبارك في ساحة غير معتمدة ودون الرجوع إلي المديرية.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف، أنه تقرر ندب مدير إدارة المنيا الجديدة لإدارة دمشير مع تحويل مدير الإدارة للتحقيق، كما تم ندب إمام المسجد إلي إدارة المنيا الجديدة مع تحويله للتحقيق و قد تم إخطار الجهات المعنية بوزارة الأوقاف.

وكانت غرفة عمليات أوقاف المنيا، تابعت مدي إلتزام أئمة وخطباء المساجد بموضوع خطبة العيد، وتبين تغيب إمام وخطيب مسجد بحي أبو هلال عن أداء صلاة عيد الفطر المبارك وتقرر ندبه إلي ملوي وإحالته للتحقيق.