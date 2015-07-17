في_القمة – ماذا فعل الأهلي ' المحلي ' ضد الزمالك ' الأجنبي '

الأهلي ضد الزمالك. مواجهة من خلف الخطوط بين المصري فتحي مبروك والبرتغالي جوزفالدو فيريرا.

هي المرة الثالثة التي يتواجه فيها الكبيران بوجود مدرب محلي للأحمر وأخر أجنبي للأبيض.

مرتان فقط في آخر 16 موسم حدث ذلك قبل موقعة الثلاثاء.

كانت الأولى بالنصف الأول من موسم 2003-2004، حين تولى فتحي مبروك مقاليد القلعة الحمراء خلفا للبرتغالي توني أوليفيرا.

وجاء موعد "الدربي" أمام حامل لقب الدوري الزمالك مع مدربه البرتغالي نيلو فينجادا.

تسديدة جمال حمزة حسمت الموقعة لصالح الأبيض الذي حافظ على لقبه ذلك الموسم، وكان مدرب الأهلي الذي جاء بعد مبروك هو المخضرم مانويل جوزيه.



>هدف جمال حمزة في الأهلي 2003 by magedsaleh992

أما المباراة الثانية فكانت من 3 سنوات في دوري أبطال إفريقيا.

في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، وعلى استاد برج العرب بالإسكندرية تعادل الفريقان 1-1 ليؤكد الأهلي تصدره للمجموعة ويغادر الزمالك البطولة خالي الوفاض.

الأهلي كان مدربه حسام البدري، والزمالك كان يقوده البرازيلي جورفان فييرا. تقدم الموهوب محمد إبراهيم للأبيض، وتعادل الزئبقي محمد بركات للأحمر.