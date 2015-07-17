بالصور .. محافظ أسيوط يتفقد المستشفيات العامة عقب صلاة العيد ويقدم الهدايا للمرضى

قام المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط، عقب صلاة عيد الفطر المبارك بجولة على مستشفيات مدينة أسيوط لتفقد الحالة العامة للمستشفيات وتهنئة المرضى بالعيد، رافقه خلال الجولة الدكتور أحمد أنور وكيل وزارة الصحة ومحمد فؤاد وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعديد من القيادات التنفيذية بأسيوط.

حيث زار مسشتفى الايمان ومستشفى أسيوط العام وتفقد أقسام العناية المركزة والقلب والحروق وإطمئن على المرضى وهنأهم بالعيد وقدم لهم الهدايا العينية والنقدية ونبه على الأطباء بضرورة التواجد المستمر خلال فترة العيد لاستقبال أية حالات طارئة.

وأكد المحافظ، أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى وإلغاء أجازات جميع العاملين بالأجهزة التنفيذية وتواجدهم في مواقع عملهم طوال أيام العيد للتأكد من سلامة المرافق وتوصيل خدماتها كاملة للمواطنين وإصلاح أي أعطال محتملة مشيراً إلى أن غرفة عمليات بالمحافظة تعمل على مدار الـ24 ساعة يومياً لمتابعة الأسواق طوال أيام العيد وتلقي شكاوى المواطنين والبلاغات بكافة المرافق والخدمات فضلاً عن تأمين الحدائق والمتنزهات لاستقبال المواطنين خلال أيام العيد وذلك بالتعاون مع الأجهزة الأمنية وتم التنبيه على تواجد سيارات للاسعاف بجوار الحدائق والمتنزهات التي تشهد تجمعات جماهيرية مشدداً على استمرار الرقابة على الاسواق للتأكد من صلاحية السلع ومطابقتها للاشتراطات الصحية.

كان المحافظ، قد قام أمس بزيارة لدار “الحنان” لرعاية الأيتام بنين بمركز الفتح ودار “الصفا” للفتيات حيث قدم الهدايا العينية والمادية للأطفال والمشرفين بدار الأيتام وهنأهم بمناسبة العيد كما ألتقط بعض الصور التذكارية مع الأطفال الأيتام كما استقبل المهنئين بديوان عام المحافظة من كافة فئات الشعب وبينهم عدد كبير من رجال الدين الإسلامي والمسيحي والمواطنين.