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بالصور.. محافظ الأقصر يؤدى صلاة عيد الفطر بساحة سيدي أبو الحجاج

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بالصور.. محافظ الأقصر يؤدى صلاة عيد الفطر بساحة سيدي أبو الحجاج بالصور.. محافظ الأقصر يؤدى صلاة عيد الفطر بساحة سيدي أبو الحجاج


> أدى محمد بدر محافظ الأقصر،  صلاة عيد الفطر صباح اليوم وسط آلاف المواطنين بساحة مسجد سيدي ابو الحجاج ومعبد الأقصر بحضور عدد من رؤساء المدن والقيادات الامنية والتنفيذية بالمحافظة .

وهنا محافظ الأقصر،  المواطنين بالعيد متمنيا الخير والرخاء لمصر ولشعب الأقصر مشددا علي اهمية ان يعمل الجميع من اجل هدف واحد وهو استقرار الوطن ورفعة شانه .

وقرر بدر،  رفع درجة الاستعداد بجميع المديريات الخدمية خلال أيام عيد الفطر لتوفير احتياجات المواطن وتكثيف الحملات الخاصة بالتموين والصحة لضبط السلع المنتهية الصلاحية والغير صالحة للاستهلاك الادمى من السلع المعروضة وإعداد خطة للتفتيش علي المخابز وضبط الاسواق بما يتناسب مع احتياجات المواطن .

 

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