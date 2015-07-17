أخبار عاجلة

أحمد شفيق: «لم أحدد موقفي من خوض الانتخابات المقبلة» -
بالفيديو.. رد الفريق شفيق على شائعة قيادته انقلابًا عسكريًا -
مساء dmc - الانتهاء من مراجعة القرارات الجمهورية وقرارات مجلس الوزراء الخاصة بمشروعات المثلث الذهبي -
مساء dmc - أنيس أكيلمندوس: من الوارد زيادة حجم استثمارات الشركات الأمريكية العاملة في مصر -
شيري ستوديو - المطربة " بلقيس " ... تختتم الحلقة بأغنية " سهر الليالي " -
فيديو| مرتضى منصور: «كنت نائمًا.. لم أقرر الانسحاب من الدوري» -
مساء dmc - وزير التجارة والصناعة يرأس وفد مباحثات في وزارة التجارة الأمريكية لبحث التعاون الاقتصادي -
شيري ستوديو - السوبر ستار " شيرين عبد الوهاب " تشعل المسرح بأغنية " أه يا ليل " -
مساء dmc - مصر تدين القصف العشوائي لخان شيخون في إدلب السورية .. وتغيير موقف ترامب -
مساء dmc - الأزهر يجدد دعمه لتحركات القيادة السياسية والدولة في مكافحة الإرهاب والقضاء عليه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

9 لواءات و3500 ضابط وفرد أمن لتامين الاحتفال بعيد الفطر بسوهاج‎

Google+ Print
9 لواءات و3500 ضابط وفرد أمن لتامين الاحتفال بعيد الفطر بسوهاج‎ 9 لواءات و3500 ضابط وفرد أمن لتامين الاحتفال بعيد الفطر بسوهاج‎

شهد محيط المتنزهات والحدائق والأماكن العامة بمحافظة سوهاج، ومراكزها انتشاروتمركزات أمنية بالإضافة،  إلى أكمنة ثابتة وأخرى متحركة على طول المحافظة مع نشر مباحث سرية وذلك فى إطار تأمين الأحتفال بعيد الفطر المبارك.

 وأكد اللواء ابراهيم صابر مدير أمن سوهاج ،  ان هناك تعليمات مشددة لجميع المؤسسات الشرطية برفع حالة الاستعداد الى الدرجة القصوى  حتى الانتهاء من فترة الاحتفال بعيد الفطر مع تشديد التواجد الامنى بمحيط المتنزهات عامة والكورنيش والاماكن الحيوية بالمحافظة ونشر قوات سرية بالميادين الهامة والحيوية بالمحافظة وتوسيع دائرة الاشتباة بما يتماشى مع القانون ويخدم المواطن السوهاجى وطالب مدير الامن المواطنين بالتفاعل الايجابى مع رجل الشرطة باعتبار ان الشرطة فى خدمة الشعب وذلك عن طريق التواصل مع الشرطة والبلاغ عن اى حالات يمكن ان تكون محل اشتباة وشدد مدير الامن على رجال المرور بالتواجد بالشارع والتعامل السريع مع اى حالات اختناقات مرورية وخلق محاور بديلة بالمناطق التى من المتوقع ان تشهد اقبالا من المواطنين خلال تلك الفترة

ومن ناحية اخرى،  تم الدفع بـ 9 لواءات للاشراف على خطط التامين بالإضافة إلى 3500 ضابط وفرد خلال فترة العيد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا