9 لواءات و3500 ضابط وفرد أمن لتامين الاحتفال بعيد الفطر بسوهاج‎

شهد محيط المتنزهات والحدائق والأماكن العامة بمحافظة سوهاج، ومراكزها انتشاروتمركزات أمنية بالإضافة، إلى أكمنة ثابتة وأخرى متحركة على طول المحافظة مع نشر مباحث سرية وذلك فى إطار تأمين الأحتفال بعيد الفطر المبارك.

وأكد اللواء ابراهيم صابر مدير أمن سوهاج ، ان هناك تعليمات مشددة لجميع المؤسسات الشرطية برفع حالة الاستعداد الى الدرجة القصوى حتى الانتهاء من فترة الاحتفال بعيد الفطر مع تشديد التواجد الامنى بمحيط المتنزهات عامة والكورنيش والاماكن الحيوية بالمحافظة ونشر قوات سرية بالميادين الهامة والحيوية بالمحافظة وتوسيع دائرة الاشتباة بما يتماشى مع القانون ويخدم المواطن السوهاجى وطالب مدير الامن المواطنين بالتفاعل الايجابى مع رجل الشرطة باعتبار ان الشرطة فى خدمة الشعب وذلك عن طريق التواصل مع الشرطة والبلاغ عن اى حالات يمكن ان تكون محل اشتباة وشدد مدير الامن على رجال المرور بالتواجد بالشارع والتعامل السريع مع اى حالات اختناقات مرورية وخلق محاور بديلة بالمناطق التى من المتوقع ان تشهد اقبالا من المواطنين خلال تلك الفترة

ومن ناحية اخرى، تم الدفع بـ 9 لواءات للاشراف على خطط التامين بالإضافة إلى 3500 ضابط وفرد خلال فترة العيد.