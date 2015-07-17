بالصور .. محافظ اسيوط يستقبل المهنئين بعيد الفطر بديوان عام المحافظة

استقبل المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط، بقاعة كبار الزوار بديوان عام المحافظة جميع القيادات التنفيذية والشعبية والدينية بالمحافظة لتقديم التهانىء بمناسبة عيد الفطر المبارك .

بحضور اللواء عبد الباسط دنقل مدير أمن أسيوط وجمال عباس سكرتير عام المحافظة وقيادات الشرطة باسيوط بالاضافة الى قيادات الدين الاسلامى ورؤساء الكنائس الارثوذوكسية والكاثوليكية والانجيلية بأسيوط ورؤساء المراكز والمدن والذين حرصوا على الحضور وتقديم التهانى لكل الحاضرين .

وهنأ المحافظ – خلال الاستقبال – جموع الشعب المصرى وشعب محافظة أسيوط بقدوم عيد الفطر المبارك متمنيا دوام الامن والاستقرار فى ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية والمهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء داعيا المولى عز وجل ان يعيد هذه الايام بالخير واليمن والبركات على جموع الشعب المصرى .

كان المحافظ، قد قام اليوم بجولة تفقدية بمناسبة عيد الفطر المبارك زار خلالها مستشفى الشرطة بأسيوط حيث هنأ المرضى بعيد الفطر المبارك وقدم لهم الهدايا المادية والعينية كما إطمئن على بعض الحالات بقسم العظام وقسم الغسيل الكلوى ، كما زار جمعية الرعاية الإجتماعية داري “الحنان لرعاية البنين” بمركز الفتح و”الصفا للفتيات ” حيث قدم الهدايا العينية والمادية للأطفال والمشرفين بدار الأيتام وهنأهم بمناسبة عيد الفطر المبارك.