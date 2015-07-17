أخبار عاجلة

أحمد شفيق: «لم أحدد موقفي من خوض الانتخابات المقبلة» -
بالفيديو.. رد الفريق شفيق على شائعة قيادته انقلابًا عسكريًا -
مساء dmc - الانتهاء من مراجعة القرارات الجمهورية وقرارات مجلس الوزراء الخاصة بمشروعات المثلث الذهبي -
مساء dmc - أنيس أكيلمندوس: من الوارد زيادة حجم استثمارات الشركات الأمريكية العاملة في مصر -
شيري ستوديو - المطربة " بلقيس " ... تختتم الحلقة بأغنية " سهر الليالي " -
فيديو| مرتضى منصور: «كنت نائمًا.. لم أقرر الانسحاب من الدوري» -
مساء dmc - وزير التجارة والصناعة يرأس وفد مباحثات في وزارة التجارة الأمريكية لبحث التعاون الاقتصادي -
شيري ستوديو - السوبر ستار " شيرين عبد الوهاب " تشعل المسرح بأغنية " أه يا ليل " -
مساء dmc - مصر تدين القصف العشوائي لخان شيخون في إدلب السورية .. وتغيير موقف ترامب -
مساء dmc - الأزهر يجدد دعمه لتحركات القيادة السياسية والدولة في مكافحة الإرهاب والقضاء عليه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

بالصور .. إدارة مرور بورسعيد توزع الحلوى على الأطفال عقب صلاة العيد

Google+ Print
بالصور .. إدارة مرور بورسعيد توزع الحلوى على الأطفال عقب صلاة العيد بالصور .. إدارة مرور بورسعيد توزع الحلوى على الأطفال عقب صلاة العيد

بورسعيد – جمال نوفل

فى اطار حرص رجال الشرطة بمديرية امن بورسعيد على تحقيق التواصل مع اهالى بورسعيد البواسل ومشاركتهم الإحتفالات فى مختلف المناسبات .

قام ضباط وأفراد إدارة مرور بورسعيد،  بقيادة العميد محمد درويش – مدير ادارة المرور  و الرائد حسن السخري رئيس مباحث المرور بتوزيع الحلوى على الأطفال عقب انتهاء صلاة عيد الفطر وسط بهجة وفرحة الأطفال وشكر وثناء ذويهم .

وأمر مدير إدارة المرور رجال المرورو بكل ساحات الصلاة ببورسعيد و بورفؤاد بتوزيع الحلوي علي الاطفال . و قال العميد محمد درويش شئ رائع ان تشعر المواطن بالتواصل مع رجال الشرطة و تزيد من الترابط بين ابناء الوطن .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا