بالصور .. إدارة مرور بورسعيد توزع الحلوى على الأطفال عقب صلاة العيد

بورسعيد – جمال نوفل

فى اطار حرص رجال الشرطة بمديرية امن بورسعيد على تحقيق التواصل مع اهالى بورسعيد البواسل ومشاركتهم الإحتفالات فى مختلف المناسبات .

قام ضباط وأفراد إدارة مرور بورسعيد، بقيادة العميد محمد درويش – مدير ادارة المرور و الرائد حسن السخري رئيس مباحث المرور بتوزيع الحلوى على الأطفال عقب انتهاء صلاة عيد الفطر وسط بهجة وفرحة الأطفال وشكر وثناء ذويهم .

وأمر مدير إدارة المرور رجال المرورو بكل ساحات الصلاة ببورسعيد و بورفؤاد بتوزيع الحلوي علي الاطفال . و قال العميد محمد درويش شئ رائع ان تشعر المواطن بالتواصل مع رجال الشرطة و تزيد من الترابط بين ابناء الوطن .