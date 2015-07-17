الدعايا الانتخابية لعائلة «السادات» تتصدر مشهد صلاة عيد الفطر بالشهداء

ازدحمت الساحات المخصصة لصلاة العيد فى الخلاء بالمصلين فى مركز الشهداء، وكان ابرزها الساحة الشعبية بالشهداء وساحة مسجد سيدى شبل حيث ازداد نسبة حضور الشباب والسيدات الى الساحة بحضور نائب رئيس مركز الشهداء المحاسب وحيد عبدربه.

وتصدر لافتتات الدعايا الانتخابية والتهنئة بالعيد أمام ساحات الصلاة ومن ابرز اللافتات ماقام به الشقيقان المرشحان بدائرة تلا والشهداء محمد انور السادات رئيس حزب الاصلاح والتنمية والدكتور عفت السادات رئيس حزب السادات الديمقراطى.

وتناول الخطيب الشيخ عصام الفقى احكام العيد وضرورة صلة الارحام ونبذ الخلافات وتناول الشيخ الدكتور سليمان غانم فى خطبته من على منبر سيدى شبل اخلاقيات الاسلام فى الاعياد ودعوتة الى التراحم والمودة.