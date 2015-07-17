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بالصور.. زحام شديد فى شوارع أسيوط احتفالا بعيد الفطر المبارك

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امتلأت شوارع أسيوط الرئيسية والعامة بالمواطنين الذين توافدوا من المدينة ومراكز أسيوط المختلفة، حيث تدافع المواطنين بشارع يسرى رغب بوسط مدينة أسيوط وميدان المحطة تمهيدا لوصولهم إلى المنتزهات المختلفة بالمحافظة وخاصة حديقة الفردوس العامة، وحديقة ملاهى الأزهر، وبعض المقاهى والكافتيرات التى فتحت أبوابها عقب صلاة عيد الفطر.

فيما اشتكى الأهالى من عدم القدرة على الوصول إلى المتزهات بسبب الزحام الشديد الذى تشهده شوارع المحافظة الرئسية، وكذلك عدم قدرة قائدى المركبات على التحرك وسط الحشود الكثيفة من المواطنين.

ومن جانبه قال مصدر بمديرية أمن أسيوط، إن المديرية قامت بتأمين الشوارع الرئيسية والميادين، والمنشآت العامة والحكومية وانتشرت الأقوال الأمنية بشوارع المحافظة فضلا عن عدد التمركزات الثابتة والمتحركة، وتوسيع دائرة الاشتباه وذلك لضبط أى مخالفات من الممكن أن تتسبب فى تعكير صفو وفرحة المواطنين بعيد الفطر.

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015
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