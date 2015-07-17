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"الأوقاف": خطبة "برهامى" بالإسكندرية مصرح بها ولم تخالف القانون

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"الأوقاف": خطبة "برهامى" بالإسكندرية مصرح بها ولم تخالف القانون "الأوقاف": خطبة "برهامى" بالإسكندرية مصرح بها ولم تخالف القانون
أكد صبرى عبادة وكيل وزارة الأوقاف، أنه لا توجد مخالفات فى خطبة العيد للدكتور ياسر برهامى، مؤكداً أن لديه تصريحا بخطبة الجمعة، ويشمل العيدين الفطر والأضحى.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه لا يوجد مخالفات للخطباء فى جميع مساجد الإسكندرية خلال خطبة صلاة العيد بالمحافظة، ولم ترصد لجنة الأوقاف أى مخالفات واضحة من الأئمة التابعين للأوقاف أو الدعوة السلفية.

وطالب وكيل وزارة الأوقاف الجميع بتوخى الحذر والهدوء للنهوض بمصر وعدم نشر الفتن خلال الخطب للخروج من عنق الزجاجة وارتقاء الخطاب الدينى فى المجتمع .
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