أخبار عاجلة

أحمد شفيق: «لم أحدد موقفي من خوض الانتخابات المقبلة» -
بالفيديو.. رد الفريق شفيق على شائعة قيادته انقلابًا عسكريًا -
مساء dmc - الانتهاء من مراجعة القرارات الجمهورية وقرارات مجلس الوزراء الخاصة بمشروعات المثلث الذهبي -
مساء dmc - أنيس أكيلمندوس: من الوارد زيادة حجم استثمارات الشركات الأمريكية العاملة في مصر -
شيري ستوديو - المطربة " بلقيس " ... تختتم الحلقة بأغنية " سهر الليالي " -
فيديو| مرتضى منصور: «كنت نائمًا.. لم أقرر الانسحاب من الدوري» -
مساء dmc - وزير التجارة والصناعة يرأس وفد مباحثات في وزارة التجارة الأمريكية لبحث التعاون الاقتصادي -
شيري ستوديو - السوبر ستار " شيرين عبد الوهاب " تشعل المسرح بأغنية " أه يا ليل " -
مساء dmc - مصر تدين القصف العشوائي لخان شيخون في إدلب السورية .. وتغيير موقف ترامب -
مساء dmc - الأزهر يجدد دعمه لتحركات القيادة السياسية والدولة في مكافحة الإرهاب والقضاء عليه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

محافظ المنوفية يوزع الهدايا على أطفال الحضانة الإيوائية

Google+ Print
محافظ المنوفية يوزع الهدايا على أطفال الحضانة الإيوائية محافظ المنوفية يوزع الهدايا على أطفال الحضانة الإيوائية
زار الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية دار الحضانة الإيوائية التابعة للجمعية النسائية لتحسين الصحة بمدينة شبين الكوم، لتقديم التهنئة بعيد الفطر المبارك.

وقدم المحافظ الهدايا وحصصا غذائية كهدية من القوات المسلحة للأطفال الأيتام والعاملين بالحضانة رافقه خلال الزيارة العميد حجازى الشرقاوى المستشار العسكرى للمحافظة.

واطمأن المحافظ على حسن رعاية الأطفال داخل الحضانة، وأوصى القائمين عليها بحسن رعايتهم من كافة الجوانب الصحية والنفسية والبدنية واستمع من مديرة الحضانة شرحا تفصيليا حول ما يقدم بها من خدمات.

يذكر أن الحضانة تضم عدد 19 طفلا عبارة عن 12 بنتا و9 أولاد وتم إنشاء الحضانة من عام 2003 وترعى الأطفال من سن عامين وحتى 6 أعوام ينتقل بعدها الطفل إلى دور تربية البنين أو البنات.
>اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365