محافظ المنوفية يوزع الهدايا على أطفال الحضانة الإيوائية

زار الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية دار الحضانة الإيوائية التابعة للجمعية النسائية لتحسين الصحة بمدينة شبين الكوم، لتقديم التهنئة بعيد الفطر المبارك.

وقدم المحافظ الهدايا وحصصا غذائية كهدية من القوات المسلحة للأطفال الأيتام والعاملين بالحضانة رافقه خلال الزيارة العميد حجازى الشرقاوى المستشار العسكرى للمحافظة.

واطمأن المحافظ على حسن رعاية الأطفال داخل الحضانة، وأوصى القائمين عليها بحسن رعايتهم من كافة الجوانب الصحية والنفسية والبدنية واستمع من مديرة الحضانة شرحا تفصيليا حول ما يقدم بها من خدمات.

يذكر أن الحضانة تضم عدد 19 طفلا عبارة عن 12 بنتا و9 أولاد وتم إنشاء الحضانة من عام 2003 وترعى الأطفال من سن عامين وحتى 6 أعوام ينتقل بعدها الطفل إلى دور تربية البنين أو البنات.

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