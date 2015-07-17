إنفجار قنبلتين صوت أمام سينما رادوبيس دون وقع إصابات

انفجرت قنبلتين صوت أمام سينما رادوبيس بالهرم بالجيزة،ولم يسفر الانفجار عن أية إصابات أو وفيات.

تلقي اللواء محمود فاروق مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا بدوي انفجارين أمام سينما رادوبيس بالهرم، وعلي الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وخبراء المفرقعات بقيادة اللواء مجدي الشلقاني مدير الإدارة العامة للحماية المدنية ورافقه العميد لإسماعيل رجب وكيل الحماية المدنية وتبين انفجار قنبلتين الأولي، أمام باب السينما والأخري أمام النافورة التي تقع علي بعد أمتار وانفجرت الثانية عقب الأولي بدقيقة واحدة.

وتبين من الفحص تأثير الانفجار علي الباب الحديدي للسينما فضلا عن تلف عامود إنارة وتلفيات بالنافورة التي انفجرت بجوارها القنبلة الثانية.