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لمريض السكر..احرص أن يكون غداءك سمكا مشويا فى العيد

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لمريض السكر..احرص أن يكون غداءك سمكا مشويا فى العيد لمريض السكر..احرص أن يكون غداءك سمكا مشويا فى العيد
هناك بعض الأطعمة المفيدة لمريض السكر ولا ترفع نسبة السكر فى الدم ومن ضمن هذه الأطعمة الأسماك المشوية، فيؤكد أطباء السكر أن الأسماك المشوية مفيدة لبعض المرضى مثل مرضى القلب والسكر والضغط.

تؤكد الدكتورة إيناس شلتوت أستاذ الباطنة والسكر والغدد الصماء بطب قصر العينى رئيس الجمعية العربية لدراسة أمراض السكر والميتابوليزم أن عيد الفطر يسمى بعيد السمك لأن الناس يقبلون علية بعد رمضان وتنصح مريض السكر بتناول السمك المشوى فى الغداء باعتباره لا يرفع مستوى السكر فى الدم ومفيد لمريض السكر.

وأضافت أن السمك مفيد لمريض السكر وبالذات السمك المشوى كما انه مفيد أيضا لمريض القلب والكولسترول والضغط وتنصح المرضى بتناول السمك المشوى وتجنب الجمبرى والكابوريا لأنهما يسببان ارتفاع الكولسترول.

وقالت إنها لاحظت من خلال التعامل مع مرضى السكر أن تناول السمك يؤدى إلى هبوط فى مستوى السكر بالدم وأنه مفيد أيضا لمرضى القلب والضغط والكولسترول موضحة أن تناول الأسماك فيه حماية للقلب بسبب الزيوت النافعة الموجودة فى الأسماك والذى يريد أن يحمى قلبه يتناول سمكا مشويا ثلاث مرات فى الأسبوع.

وتنصح مريض السكر إذا كان يتناول ثلاث كحكات فى الإفطار بتناول السمك المشوى فى الغداء مع رغيف خبز بلدى أو 6 ملاعق أرز وكمية كبيرة من السلاطة.

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مصر 365