لو هتاكل أسماك مملحة.. بلاش فسيخ وخليك فى الرنجة واشرب شاى أخضر وبرتقال

من أكثر العادات المنتشرة فى مصر مع الاحتفال بعيد الفطر المبارك، هو تناول الفسيخ والرنجة والأسماك، وذلك يرجع إلى تجنب تناولهم أثناء الصيام.

وفى هذا السياق، تشير ريهام مسلمانى، أخصائية التغذية العلاجية، أن تناول الفسيخ فى أول أيام عيد الفطر يشكل خطرًا كبيرًا على صحة الأشخاص، وذلك يرجع إلى وجود طفيليات وبكتيريا وذلك بسبب ترك السمك الخاص بصنع الفسيخ للخضوع لعملية التفسخ عن طريق تركه فى الخلاء ليحدث له التحلل والانتفاخ.

وتتابع أخصائية التغذية العلاجية، أن السبب فى الأضرار الخاصة بتناول الفسيخ هو تعرضه للذباب فيتسبب فى الشعور بنوبات من المغص والإسهال وضيق فى التنفس، وقد يصاب بعض الأشخاص بشلل فى العضلات نتيجة التعرض إلى أنواع من البكتيريا التى تؤثر على الجهاز العصبى فتسبب الوفاة.

وتنصح أخصائية التغذية العلاجية من يصرون على تناول الأطعمة المملحة فى العيد بتناول الرنجة بدلا من الفسيخ لأنها تتعرض لدرجة حرارة عالية أثناء الطهى، فتعد طريقة آمنة يمكنها القضاء على أى مسببات مرضية قد تكون موجودة دون مشاكل صحية.

"وعلشان تكسر سمها وتستمتع بيوم بدون انتفاخات وتسمم" تقدم أخصائية التغذية العلاجية بعض النصائح الهامة، منها:

>1- يمكنك وضعها فى الفزيزر يومًا قبل تناولها.

>2- عليك شوى الرنجة أو سلقها.

>3- الإكثار من تناول البرتقال ونعناع.

>4- الإكثار من تناول الماء.

>5- شرب الشاى الأخضر.

>6- الإكثار من تناول الخس والجرجير أثناء تناول الفسيخ والرنجة.