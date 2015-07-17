بالصور.. أسلحة وقنابل مع الإخوان بكرداسة وناهيا فى أول أيام العيد
تمكنت قوات الأمن بالجيزة من ضبط 15 إخوانيا من حصيلة المظاهرات الإخوانية التى شهدها مركز كرداسة وناهيا بالجيزة.إعلان - Ads إعلان - Ads
وكان اللواء محمود فاروق مدير مباحث الجيزة تلقى إخطارا من العميد بهاء سالم يفيد من تمكن قوات الأمن من إحباط محاولات عناصر تنظيم الإخوان الإرهابى من إفساد فرحة العيد وتنظيم مسيرات مناهضة لقوات الجيش بمنطقة كرداسة وناهيا، تشهد اعمال قطع الطريق وأعمال عنف.
وعثرت أجهزة الأمن بحوزتهم على أسلحة خرطوش وقنابل مونة وصور للرئيس الأسبق محمد مرسى، وسماعات وميكرفون وشعارات رابعة العدوية.