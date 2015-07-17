أخبار عاجلة

أحمد شفيق: «لم أحدد موقفي من خوض الانتخابات المقبلة» -
بالفيديو.. رد الفريق شفيق على شائعة قيادته انقلابًا عسكريًا -
مساء dmc - الانتهاء من مراجعة القرارات الجمهورية وقرارات مجلس الوزراء الخاصة بمشروعات المثلث الذهبي -
مساء dmc - أنيس أكيلمندوس: من الوارد زيادة حجم استثمارات الشركات الأمريكية العاملة في مصر -
شيري ستوديو - المطربة " بلقيس " ... تختتم الحلقة بأغنية " سهر الليالي " -
فيديو| مرتضى منصور: «كنت نائمًا.. لم أقرر الانسحاب من الدوري» -
مساء dmc - وزير التجارة والصناعة يرأس وفد مباحثات في وزارة التجارة الأمريكية لبحث التعاون الاقتصادي -
شيري ستوديو - السوبر ستار " شيرين عبد الوهاب " تشعل المسرح بأغنية " أه يا ليل " -
مساء dmc - مصر تدين القصف العشوائي لخان شيخون في إدلب السورية .. وتغيير موقف ترامب -
مساء dmc - الأزهر يجدد دعمه لتحركات القيادة السياسية والدولة في مكافحة الإرهاب والقضاء عليه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

مصدر أمنى: إخوانى زرع قنبلة رادوبيس لاستهداف تمركز القوات بالهرم

Google+ Print
مصدر أمنى: إخوانى زرع قنبلة رادوبيس لاستهداف تمركز القوات بالهرم مصدر أمنى: إخوانى زرع قنبلة رادوبيس لاستهداف تمركز القوات بالهرم

>أفاد مصدر أمنى بمديرية أمن الجيزة، أن إخوانى قام بزرع القنبلة أمام سينما رادوبيس بمنطقة الهرم بالجيزة أثناء انشغال القوات بالتصدى لمظاهرات الإخوان التى خرجت عقب صلاة العيد اليوم الجمعة.

وأكد المصدر أن محيط موقع انفجار القنبلة هو نقطة تمركز لقوات العمليات الخاصة والأمن المركزى والمكلفة بتأمين منطقة شارع الهرم وسينما رادوبيس، وأن القنبلة كانت تستهدف القوات الأمنية التى تحركت لمطاردة مسيرة إخوانية، وأثناء عودة القوات لنقطة التمركزى مرة أخرى انفجرت القنبلة قبل وصول الأمن
>وتابع المصدر أن القنبلة أصابت شخصين بإصابات طفيفة وتسببت فى حالة من الذعر لعدد من رواد السينما الذين جاءوا للاحتفال بالعيد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365