مصدر أمنى: إخوانى زرع قنبلة رادوبيس لاستهداف تمركز القوات بالهرم

>أفاد مصدر أمنى بمديرية أمن الجيزة، أن إخوانى قام بزرع القنبلة أمام سينما رادوبيس بمنطقة الهرم بالجيزة أثناء انشغال القوات بالتصدى لمظاهرات الإخوان التى خرجت عقب صلاة العيد اليوم الجمعة.

وأكد المصدر أن محيط موقع انفجار القنبلة هو نقطة تمركز لقوات العمليات الخاصة والأمن المركزى والمكلفة بتأمين منطقة شارع الهرم وسينما رادوبيس، وأن القنبلة كانت تستهدف القوات الأمنية التى تحركت لمطاردة مسيرة إخوانية، وأثناء عودة القوات لنقطة التمركزى مرة أخرى انفجرت القنبلة قبل وصول الأمن

>وتابع المصدر أن القنبلة أصابت شخصين بإصابات طفيفة وتسببت فى حالة من الذعر لعدد من رواد السينما الذين جاءوا للاحتفال بالعيد.