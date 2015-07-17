بالصور..محافظ المنوفية يؤدي صلاة العيد ويتفقد قوات الشرطة

أدى الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية، يرافقه مدير أمن المنوفية والمستشار العسكرى العميد حجازى الشرقاوى صلاة العيد، وسط الالاف المصلين باستاد شبين الكوم وعقب الصلاة قدم للمصلين التهنئة واستمع الى طلباتهم ووعد بحل بعضها واحالة البعض الاخر للدراسة.

> وتوجه محافظ المنوفية، الى معسكر قوات الأمن بقويسنا حيث ألتقى بقيادات المعسكر والجنود وقدم لهم التهنئة بعيد الفطر المبارك مؤكدا على دور الشرطة فى حماية الوطن.

واشار المحافظ، إلى أن كافة المواطنين يقدرون ويحترمون جهودهم و ستظل مصر بلد الامن والامان بفضل ابنائها المخلصين الذين يدركون ما يتعرض له الوطن والارهاب وأن كافة الاجهزة بالدولة تقدر جهودهم وتقدم لهم كل الدعم وتدرك مدي مسئوليتهم وخطورة دورهم واعرب عن يقينه ان مصر بفضل قيادتها الرشيدة وجهود ابنائها ستعبر هذه المرحلة سالمة غانمة.

كما استقبل محافظ المنوفية بالديوان العام جموع المهنئين .