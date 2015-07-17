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العثور على جثة رجل بنهر الطريق صدمته سيارة وفرت هاربة بالبحيرة

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العثور على جثة رجل بنهر الطريق صدمته سيارة وفرت هاربة بالبحيرة العثور على جثة رجل بنهر الطريق صدمته سيارة وفرت هاربة بالبحيرة
تلقى اللواء محمد فتحى إسماعيل مدير أمن البحيرة، إخطارا قبل قليل من مركز شرطة الرحمانية من المستشفى العام بوصول "جثة لشخص مجهول الهوية فى العقد الرابع من العمر، يرتدى كامل ملابسه، وبه إصابات عبارة عن كسر بعظام الجمجمة وجروح وكدمات وسحجات ادعاء حادث تصادم" .

بسؤال شاهد الواقعة "جمعة على إسماعيل ترابيس" عامل زراعى، قرر أنه حال سير المتوفى بدراجته البخارية بطريق دمنهور – دسوق الجديد الموازى لأرضه الزراعية، اصطدمت به السيارة رقم 8412 ل و ب "أجرة ميكروباص"، مما أدى لوفاته وفرت هاربة، وتحرر المحضر 5169/2015 جنح المركز .
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