مصرع طالب صدمته سيارة وفرت هاربة فى البحيرة

لقى طالب فى العقد الثانى من العمر مصرعه، منذ قليل، بعدما صدمته سيارة مجهولة أثناء سيره بعزبة بشارة بكوم حمادة وفرت هاربة، مما أدى لوفاته.

ورد لمركز شرطة كوم حمادة المحضر رقم 50 أحوال قسم شرطة أول طنطا غربية، يتضمن وصول "يحيى إبراهيم عوض موسى" طالب ومقيم عزبة بشارة دائرة المركز لمستشفى طنطا الجامعى جثة هامدة ادعاء حادث تصادم.

وبسؤال والده "إبراهيم عوض موسى" موظف ومقيم بذات الناحية، قرر أنه أثناء سير نجله بالقرية صدمته سيارة مجهولة وفرت هاربة، مما أدى لوفاته، تحرر المحضر 18778/2015 جنح المركز.

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